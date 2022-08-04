Почти 3 тысячи жителей Магаданской области решили взять «Дальневосточный гектар»

Предприятие семьи Васильчуков тоже один из успешных примеров использования дальневосточной программы. Так, получив дальневосточный гектар в п. Сеймчане Среднеканского городского округа, Александр Васильчук наладил сбор и изготовление иван-чая. Позже в ассортименте выпускаемой продукции появились варенье и целебное кедровое масло. В среднем за короткое северное лето семейный подряд производит от 500 до 800 кг сырья. Сегодня предприятие изготавливает 9 видов гранулированного и 6 видов крупнолистового чая. В планах предпринимателя расширение ассортимента выпускаемой продукции и открытие кондитерской.