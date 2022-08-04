Представлена архитектура деловой программы ВЭФ-2022

«Восточный экономический форум ежегодно подтверждает статус авторитетной и востребованной коммуникационной площадки для обсуждения вопросов развития Дальнего Востока. Кроме того, ВЭФ становится полноценной аналитической платформой для выработки решений по целому спектру направлений. Это видно по программе этого года, охватывающей более тридцати различных тем – от глобальных изменений в экономике и логистических цепочек до культуры и патриотизма будущих поколений», – подчёркивает советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ-2022 Антон Кобяков.