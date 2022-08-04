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Расписание матчей 1/8 финала «Динамо-Кубка Приморского края»

4 августа 09:43
Фото: Алиса Сухарева / «Золотой Рог»
Стали известны даты матчей первого раунда плей-офф «Динамо-Кубка Приморского края».

В субботу, 13 августа, сыграют: «Авангард» — «Звезда» КСШОР — «Дальнереченск» Компаньон — Анри Регион-25 — победитель пары Армада-Сатурн

В воскресенье, 14 августа, сыграют: Тайфун — ОФК «Уссури» Артем — Энергия-Димир Динамо — Океан Сборная УГО — Штурм.

Из-за снятия команды Форпост с турнира, в результате жеребьевки произошло распределение пары участников плей-ин сразу в 1/8 финала: Тайфун против ОФК «Уссури» и Компаньон против Анри.

Оставшаяся игра за последнюю путевку в плей-офф «Динамо-Кубка» Армада — Сатурн пройдет в субботу, 6 августа, в Находке, на стадионе «Водник».

Напомним, что следить за розыгрышем предварительного турнира и главных баталий «Динамо-Кубка Приморского края» можно уже сейчас, подписавшись на соцсети турнира:

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