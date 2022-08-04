В Хабаровске обновляются пригородные электропоезда

Глава региона подчеркнул, что власти сотрудничают с РЖД и по вопросам улучшения качества услуг в поездах дальнего сообщения. Здесь речь идет о поставке скоростного поезда «Ласточка» и о повышении транспортной доступности для тех, кто живет в Комсомольске-на-Амуре, объяснил губернатор.