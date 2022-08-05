«Новый штамм стали называть „кентавром“, потому что в нем одновременно присутствуют черты двух удаленных друг от друга штаммов: дельты и омикрона. Два этих штамма вируса мутировали, и получился некий гибрид — подвариант омикрона. По сути, тот же самый коронавирус, который уже был. Но из-за большей заразности нового подвида BA.2.75 есть опасения, что число госпитализированных будет возрастать».