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«Ростелеком» получил благодарность от организаторов игр «Дети Азии»

5 августа 06:16
Фото: Дирекция VII Международных спортивных игр «Дети Азии»
VII Международные спортивные игры «Дети Азии» проходят во Владивостоке 27 июля - 8 августа. «Ростелеком» обеспечил организаторов и участников соревнований необходимой цифровой инфраструктурой.

Телекоммуникационные услуги на VII Международных спортивных играх «Дети Азии» предоставил «Ростелеком». Провайдер развернул каналы связи для передачи данных на тех спортивных площадках Владивостока, на которых проходят соревнования турнира: в многофункциональном концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена», на стадионе «Динамо», в спорткомплексе «Олимпиец» и Дворце спорта «Юность», во Всероссийском детском центре «Океан», на площади Борцов Революции и в Международном пресс-центре игр в здании правительства Приморского края. Это позволило организаторам провести видеотрансляции состязаний на телевизионных каналах «Матч ТВ», «ОТВ-Прим», «Восток-24», а также онлайн-трансляции на видеохостингах YouTube и Rutube и в социальных сетях.

Фото: Дирекция VII Международных спортивных игр «Дети Азии»

Это позволило более пяти миллионов зрителей по всему миру посмотреть соревнования игр в прямом эфире.

Фото: Дирекция VII Международных спортивных игр «Дети Азии»

Также «Ростелеком» обеспечил участников и гостей международного турнира Wi-Fi-сетью.

Фото: Дирекция VII Международных спортивных игр «Дети Азии»

Вице-президент «Ростелекома» и директор Приморского филиала компании Андрей Карташов подчёркивает, что залогом успеха любого бизнеса является стремление внести весомый вклад в развитие общества и улучшение качества жизни в регионе.

«Ростелеком» создаёт больше возможностей для людей – как через свои услуги, так и через поддержку проектов и инициатив. Благодаря цифровым сервисам участники и гости игр «Дети Азии» смогли оказать поддержку атлетам, делиться впечатлениями и почувствовать атмосферу Владивостока.

Компания предоставила доступ к хранению видеозаписей в центре обработке данных, SIM-карты для волонтёров и SIM-карты для системы контроля доступа.

Руководитель дирекции VII Международных спортивных игр «Дети Азии» Эльмир Валитов выразил благодарность компании «Ростелеком» за предоставленные телекоммуникационные услуги, подчеркнув большой вклад провайдера в популяризацию спорта и здорового образа жизни не только в России, но и во всём мире.

#Новости#Спорт#Ростелеком#Приморский край
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