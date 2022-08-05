«Ростелеком» получил благодарность от организаторов игр «Дети Азии»

Телекоммуникационные услуги на VII Международных спортивных играх «Дети Азии» предоставил «Ростелеком». Провайдер развернул каналы связи для передачи данных на тех спортивных площадках Владивостока, на которых проходят соревнования турнира: в многофункциональном концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена», на стадионе «Динамо», в спорткомплексе «Олимпиец» и Дворце спорта «Юность», во Всероссийском детском центре «Океан», на площади Борцов Революции и в Международном пресс-центре игр в здании правительства Приморского края. Это позволило организаторам провести видеотрансляции состязаний на телевизионных каналах «Матч ТВ», «ОТВ-Прим», «Восток-24», а также онлайн-трансляции на видеохостингах YouTube и Rutube и в социальных сетях.