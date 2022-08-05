ВЭФ-2022 готовит для своих участников и жителей Владивостока зрелищный праздник спорта

Старт спортивной программе ВЭФ-2022 даст регата Radio Monte Carlo, которая состоится 13 августа в подмосковном яхт-клубе Tenzor Sailing Club. К этим соревнованиям «Русская медиагруппа» приурочила проведение дискуссии «Creative & Business: экономика впечатлений».
А сам Восточный экономический форум начнётся во Владивостоке с утреннего забега Vladivostok Run по острову Русский, который одновременно станет и заключительным событием Международного форума по сохранению тигра. На пятикилометровую дистанцию выйдут участники и экономического форума, и тигриного саммита, и именинные спортсмены, а также жители города. Организаторы посвящают забег делу охраны амурского тигра и сохранению его популяции. Забег пройдёт при поддержке Российских железных дорог.
Ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ-2022 Антон Кобяков отмечает, что спортивная программа Восточного экономического форума является традиционной площадкой для развития международной кооперации, в том числе студенческих обменов, презентации новых форматов зрелищных турниров, продвижения массового и корпоративного спорта.
«Развитие Дальнего Востока как современного спортивного центра с учётом новых вызовов также станет одной из тем в деловой программе форума», – рассказал он.
В рамках ВЭФ-2022 значительная часть соревнований пройдёт в международном формате. Например, вечер бокса на возрождённой «Арене Спора» станет состязанием сборных России и Азии. Турнир по перетягиванию палки или мас-рестлингу — национальному виду спорта в Якутии соберёт представителей 18 стран, в том числе атлетов из Индии, Монголии, Ирана, Бразилии, Анголы. Многие из них месяц назад боролись на чемпионате мира в Якутске. Соревнования по мас-рестлингу пройдут на «Улице Дальнего Востока» в весовых категориях до 75 и 90 килограммов у мужчин и в весе до 65 килограммов у женщин.
Кубок ВЭФ по шахматам предстоит оспаривать гроссмейстерам из России (в том числе и дальневосточникам) и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Масштабная шахматная программа также подготовлена для участников Восточного экономического форума и жителей Приморского края.
Особенно порадует спортивная программа ВЭФ-2022 любителей водных видов. Международная Владивостокская регата по академической гребле соберёт на острове Русский сильнейшие студенческие команды из России, Белоруссии, Китая и других стран. Также пройдёт турнир среди профессиональных команд. Регата станет большим спортивным фестивалем с развлекательной и гастрономической программой на берегу бухты Новик.
Под эгидой ВЭФ-2022 состоится дебют SUP Surf League – нового формата международных соревнований по сапсерфингу – катанию на доске с веслом. На старт в Амурском заливе одновременно выйдут более 250 участников из 10 стран, любителей и профессионалов.
Соревнования на воде пройдут не только на вёслах, но и под парусами. Участники традиционной парусной регаты на Кубок ВЭФ в классе яхт «Плату-25» устроят гонки на акватории Амурского залива. Все яхты этого класса в Приморье названы в честь российских и зарубежных рок-групп.
Также в этом году спортивную программу Восточного экономического форума дополнит первый чемпионат Дальневосточного федерального округа по скейтбордингу в олимпийской дисциплине «улица». Соревнования примет новый скейт-парк Владивостока, церемония открытия которого также состоится в дни работы ВЭФ.
Павильон «Арена ГТО» организаторы разместят в непосредственной близости от места проведения Восточного экономического форума – на «Улице Дальнего Востока», традиционно развёрнутой на набережной ДВФУ на острове Русский. Здесь и пройдут Игры ГТО – это новый зрелищный формат соревнований по выполнению на время нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Игры ГТО пройдут как в индивидуальном, так и в командном зачёте с участием профессиональных спортсменов. А участники ВЭФ смогут здесь протестировать свою физическую форму, сообщает «РК-Спорт» – спортивная платформа Фонда Росконгресс, оператор Vladivostok Open.