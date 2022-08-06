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В Забайкалье заработала вторая электростанция на солнечной энергии

6 августа 07:36
Фото: piqsels.com
В Забайкалье запустили Черновскую СЭС – еще одну солнечную электростанцию. Она стала частью общей энергосистемы генерации региона.

Черновская СЭС, возведенная за счет инвестиций группы компаний "Хевел", вышла на проектную мощность 35 МВт 1 июля. В мае в Забайкалье заработала Читинская СЭС аналогичной мощности. Энергия на каждую из электростанций поступает от более чем 105 тыс. солнечных панелей, пишет chitamedia.su.

Запуск в эксплуатацию двух электростанций позволит добиться повышения качества и надежности электроснабжения в Чите. Снизятся потери в электросетях, появятся новые рабочие места, вырастет объем налоговых поступлений в бюджеты разного уровня. Кроме того, это экологически чистый источник электроэнергии.

Мстислав Арапов, глава ООО «Юнигрин Инжиниринг», подтвердил, что две забайкальские СЭС построили при помощи частных инвесторов. В строительные работы было вовлечено порядка 300 человек, преимущественно из числа местных жителей. Тридцать восемь человек были оформлены на постоянную работу.

Арапов подчеркнул, что для Забайкалья характерен высокий уровень инсоляции, превышающий таковой в Италии. Таким образом, СЭС смогут вырабатывать 100 млн киловатт-часов в год. Такого количества энергии хватит, чтобы обеспечить электричеством более 80 тысяч семей. Он отметил и экологичность проекта. Благодаря отсутствию использования топлива выработка солнечных электростанций будет снижать выбросы углекислого газа ежегодно на 350 тысяч тонн.

Общий объем инвестиций составил для обоих проектов порядка 5,9 млрд руб. с НДС. Что касается налоговых поступлений в бюджет региона, то с 2022 по 2036 год общая прогнозная сумма равна 2,41 млрд руб.

По словам Ильи Золотухина, министра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкалья, в связи с высокой активностью солнца регион привлекает инвесторов, работающих в сфере строительства СЭС. На ближайшие два года запланирована реализация еще двух проектов солнечных электростанций: Борзинской – на 60 мегаватт и Абагайтуйской – на 120 мегаватт. Министр отметил большие перспективы Забайкальского края и пообещал эффективно использовать потенциал региона.

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