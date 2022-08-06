Владивосток окажется на пути к многополярному миру для представителей как минимум 40 стран

Деловая программа Восточного экономического форума в этом году включает шесть ключевых блоков: «Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением», «Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?», «Создаём новое качество жизни для людей», «Мировое разделение труда: отказ от старых и создание новых связей», «У каждого свой путь: логистика изменившегося мира» и «Патриотизм на смену толерантности: мы наш, мы новый мир построим». Кроме того, в рамках форума состоятся страновые бизнес-диалоги: «Россия – Индия», «Россия – Вьетнам», «Россия – АСЕАН», а также заседание Делового совета «Российская Федерация – Китайская Народная Республика» и конференция по инвестициям и торговле в Арктике.