Арсеньевский пломбир не прошёл проверку качества в хабаровском Россельхознадзоре

Протокол исследования, проведенного испытательной лабораторией ФГБУ «Хабаровский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору», от 02.08.2022 № 3911 гласит: обнаружено в образце мороженого «пломбир» от ООО «Арсеньевский молочный комбинат» вещество бета—ситостерин (растительный жир). Специалисты проверили продукцию на соответствие техрегламентам Таможенного союза о безопасности пищевой и молочной продукции. Оказалось, что есть отклонения, так как в мороженом по ГОСТу растительных жиров, к которым и относится найденный бета-ситостерин, быть не должно.