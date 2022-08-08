«Динамо-Кубок Приморского края» объявил всех участников турнира

Отметим, что благодаря партнерам спортивного общества «Динамо» в лице «Терминала Астафьева» и Правительства Приморского края, в этом году победитель и финалист «Динамо-Кубка Приморского края» турнира поборются за денежный приз — команды разыграют 450 тысяч рублей! В турнире примут участие 16 команд со всего Приморского края.