О перспективах метро во Владивостоке рассказал глава города

Предваряя возможные вопросы, градоначальник рассказал энергетикам о том, какую работу администрация Владивостока уже провела в городе в минувшем году, и какие проекты намерена реализовать в ближайшем будущем. В частности, Константин Шестаков повёл речь о ремонте инженерных коммуникаций, городских дорог, школ и детских садов, о благоустройстве скверов и зелёных уголков, а также о замене автобусного парка.