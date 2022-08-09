25 новых домов сдали в Приморье

Там уточнили, что строители набрали высокие темпы: только за последние два месяца введено в эксплуатацию восемь многоквартирных домов общей площадью около 38 тысяч квадратных метров. Среди новостроек - дома под арендное жильё, завершённые долгострои, дома для переселения людей из аварийного фонда.