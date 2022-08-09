66 медалей выиграли юные приморцы на играх «Дети Азии»

– Быть здесь, на огромной арене, перед камерами, когда на тебя смотрят тысячи людей по всей стране – это мечта и большая честь для каждого спортсмена в любом возрасте, но это не главное. Главное – это сами соревнования, возможность участвовать в них, быть частью огромного спортивного праздника «Дети Азии». За это я говорю спасибо всем, благодаря кому они существуют. Тем, кто придумал эти игры, тем, кто их проводит. Всем организаторам, судьям, волонтёрам и городу Владивостоку за гостеприимство, классные площадки и вообще за любовь к спорту. Самое важное: спасибо всем, кто верил в нас, учил, воспитывал, – поделилась чемпионка.