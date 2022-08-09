Депутаты в Приморье заинтересовались мороженым-фальсификатом

Все эти вещества являются фитостеринами или растительными жирами, которые используют в качестве заменителей молочных жиров в не самых качественных молокосодержащих продуктах. Как правило, наличие одного или нескольких из этих четырех элементов свидетельствует о применении пальмового масла — наиболее дешевого растительного жира, не лучшим образом, как считают эксперты, воздействующего на организм. Именно эти компоненты в составе чаще всего являются маркером фальсификата молочной продукции.