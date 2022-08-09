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Капитальный ремонт проведён ещё в семи домах Приморского края

9 августа 01:25
Фото: фонд капремонта Приморского края
По программе капремонта в Приморском крае закончены работы в семи многоквартирных домах. Ремонт продолжается ещё на 340 объектах.

а минувшей неделе работы завершены в домах Артёма, Находки, Большого Камня, в посёлках Новошахтинский и Ярославский. Как рассказали в региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов.

Крыши отремонтированы в Артёме на улицах Шишкина, 23 и Уткинская, 3, в Находке по адресам: Свердлова, 43 и Постышева, 45А, в Большом Камне на улице Приморского Комсомола, 3 и в Ярославском на улице Ленинская, 18. В поселке Новошахтинский на улице Советская, 2 капитально отремонтирована система электроснабжения, – уточнили специалисты регионального фонда капитального ремонта.

Сейчас работы по капремонту ведутся по 340 адресам. В программе в этом году участвуют 12 городских округов и 45 городских и сельских поселений Приморья.

По словам заместителя Председателя Правительства региона Елены Пархоменко, перед фондом капремонта стоит задача выполнить в срок все заявленные в план дома.

В прошлые годы были отставания, но сейчас они наверстываются. Это позволило актуализировать программы муниципалитетов, перенеся объекты на более ранние сроки. А это значит, что люди смогут увидеть ремонт в своих домах намного раньше, чем было запланировано», – подчеркнула Елена Пархоменко.

Напомним, что в регионе реализуется государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

#Новости#Фонд капремонта#Приморский край#Общество
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