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Карта «Приморец» даёт скидку на товары для рукоделия и садоводства

9 августа 01:29
Фото: Роман Павловский / пресс-служба правительства Приморского края
К проекту «Социальная карта «Приморец» присоединились два новых партнёра: сеть магазинов товаров для рукоделия и сеть магазинов товаров для садоводства.

В июле к проекту подключились магазины «Примхобби» и «Универсад». Как уточнили в министерстве промышленности и торговли края, получить скидку владельцы карты могут во всех фирменных торговых точках на территории Приморья.

Магазин «Примхобби» даёт скидку в 5% на весь ассортимент, представленный в магазинах. Торговая сеть «Универсад» делате скидку в 3% на товары определённой группы: грунты и субстраты, гербициды, садовую краску и побелку, средства от болезней и вредителей, посадочный материал, сидераты, удобрения, ограждения и формы, семена, горшки и кашпо, комнатные растения, печатную продукцию и септики.

Для удобства покупателей товар, включённый в социальный проект «Социальная карта «Приморец», на полках маркируется специальными ценниками. Размер скидки и ассортимент товара, на который она распространяется, партнёры проекта определяют самостоятельно.

Проект в рамках государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы реализуется в регионе уже третий год. За это время к нему присоединились более 280 торговых точек, где со скидкой можно приобрести продукты питания, бытовую химию, оптику, канцелярские товары, лекарственные препараты и другие товары и услуги.

Карту «Приморец» могут получить инвалиды, пенсионеры, ветераны труда, инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны – всего 19 категорий.

#Новости#Соцподдержка#Приморский край#Общество
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