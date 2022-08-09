Карта «Приморец» даёт скидку на товары для рукоделия и садоводства

Проект в рамках государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы реализуется в регионе уже третий год. За это время к нему присоединились более 280 торговых точек, где со скидкой можно приобрести продукты питания, бытовую химию, оптику, канцелярские товары, лекарственные препараты и другие товары и услуги.