«Настоящее искусство – всегда новшество»: Олег Батухтин о современных арт-тенденциях

– Я не хочу быть вечным студентом. Я считаю, что настоящий художник тот, кто отображает своё время. У нас очень много мастеров, которые пишут домики, покосившиеся заборы, как студенты в художественных заведениях, а своего ничего не создают. Лев Толстой говорил, что в настоящем произведении искусства всегда есть новшество. Художник – это открытие. Я не могу повторять то, что было сделано 20 лет назад, а тем более 100 лет назад.