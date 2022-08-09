«Настоящее искусство – всегда новшество»: Олег Батухтин о современных арт-тенденциях

«Золотой Рог» побеседовал с художником о реализме, новых тенденциях в искусстве, предназначении «настоящего» творца и узнал о дальнейших планах.
– Вы пишете картины в очень интересной манере: что-то среднее между абстракцией и примитивизмом. Когда и почему выбрали такой стиль?
– Знаете, как только не обзывают то, что я сделал. Неожиданно, но кто-то видит в этом экспрессионизм, кто-то сравнил меня с Энди Уорхоллом. Профессионалы из Санкт-Петербурга заметили в живописи мою натуру скульптора, один художник нашёл элементы дизайна. Я считаю, что это обычный реализм, как ни странно. Здесь изображены реальные образы: дорога, дерево, корова, острова, закат. Я не вижу каких-то изысков.
– Да, но вы не стали гонятся за фотогеничностью, за более точными формами.
– Я не хочу быть вечным студентом. Я считаю, что настоящий художник тот, кто отображает своё время. У нас очень много мастеров, которые пишут домики, покосившиеся заборы, как студенты в художественных заведениях, а своего ничего не создают. Лев Толстой говорил, что в настоящем произведении искусства всегда есть новшество. Художник – это открытие. Я не могу повторять то, что было сделано 20 лет назад, а тем более 100 лет назад.
– Но всё равно к чему-то, наверное, обращаетесь. Какая эпоха вам больше нравится: XX век или конец XIX?
– Передвижников я воспринимаю как историю, точно так же, как историю о Спартаке. Думаю, искусство должно быть не совсем понятно зрителю, поэтому мне ближе XX век, и в основном на этих образцах я учусь. Хотя опираюсь и на работы более раннего периода, ведь академически преподают сначала старое, потом среднее, а затем уже новое. Это история искусств, и она продолжается, но оставаться в том времени, я, например, не хочу.
– Если история искусств продолжается, как вы думаете, что нас ждёт в будущем?
– Мне трудно сказать. Это по молодым видно, они по-другому всё делают, иначе живут и придумывают такое, что нам и не виделось.
– Но и ваше поколение задает тенденции, учит, показывает пример?
– Мои сверстники, мои друзья тоже хотят уловить время. Бессмысленно открывать закон всемирного тяготения заново. Художник работает, чтобы создавать что-то новое. Это и стремимся передать молодёжи.
– Значит, вы думаете, что дух настоящего времени – что-то непонятное, неочевидное, над чем нужно стоять и размышлять, как над вашими картинами?
– Конечно. И за этим скрывается не только философская, но и техническая сторона – композиция, цвет и размер. Настоящий художник должен быть в первую очередь хорошим профессионалом: понимать, как делается фактура, строятся линии и форма. Любитель просто раскрашивает предмет, а профессионал пишет.
– Почему в геометрических формах вы всё равно приближаетесь к квадрату? На некоторых работах есть даже чёрный прямоугольник, будто отсылка к работе Малевича.
– У моей живописи есть черта: в каждой работе присутствует хотя бы один квадрат или прямоугольник. Это одна из форм проявления композиции, моего видения гармоничности. Таким образом создаю и некий философский момент, когда в обыденный пейзаж внедряю абсолютно противоположное тело, например, рядом с коровой квадрат. Хотя геометрия – естественное явление: корова идёт на фоне посёлка, где дома такие же квадратные.
– А как вы выбираете цвета? Допустим, тоска – какой это цвет?
– Всё зависит от понимания. Есть примитивные основы: чёрный – сумрачный цвет, жёлтый – светлый. Если хочешь сделать грусть, используй мягкие оттенки, если экспрессию – нужны жёсткие, если радость – яркие. Но всё гораздо сложнее. Цвета – это профессиональное понимание живописи, а от навыков художника зависит, как он уложит их рядом на картине.
– Почему вы перешли со скульптуры к живописи?
– Ещё в Институте Искусств изучал разные предметы, мне уже тогда говорили, что я могу стать хорошим живописцем. На протяжении жизни я писал этюды, иногда картины, но просто не выставлял их или делал это очень редко. Думаю, человек не должен заниматься одним и тем же делом – скучно. Сегодня один период, завтра другой.
– А что дальше у вас? Как планируете развиваться и стоит ли ожидать чего-то нового?
– Как пойдёт. Уже замыслил живописный проект, думаю, что объёмы тоже будут. Наверное, через год-два смогу показать.
Желаем Олегу побольше вдохновения для создания новых работ. А пока приглашаем посмотреть выставку «По дороге домой» и поискать что-то своё в этих необычных образах.
Алиса ТКАЧЕНКО
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