Новую электричку запустили в Приморье

– Едем в Уссурийск, электричка очень даже замечательная, не ожидали такого. Едем на встречу к моей однокласснице, она нас сподвигла на покупку билета на новую электричку. Мы ещё удивились, когда нам на кассе сказали, что с первого пути поезд отъезжает. Даже не ожидали, что на такой поедем. Увидели шарики и живую музыку, когда подходили, подумали, что «поедем с шариками, что ли?». Просто восторг, мы очень довольны! – поделились впечатлениями Светлана Николевна и Софья Трегубко (бабушка с внучкой).