Новые возможности заниматься самбо появились в Приморском крае

По словам главы региона, у федерации самбо есть большие программы, позволяющие вовлечь в этот вид спорта детей и молодёжь.
– Почти шесть тысяч ребят в Приморье сейчас занимаются самбо. И мы приветствуем подписание соглашения, которое позволит вывести этот вид спорта в регионе на новый уровень, активно развивать его в школах и вузах. Особенно важно для нас построить дворец единоборств, – заявил Губернатор.
Одним из основных пунктов соглашения является открытие центральной школы самбо в Приморье и строительство дворца единоборств с базой подготовки сборной команды края.
Сергей Елисеев подчеркнул, что Всероссийская федерация самбо пришла в Приморье «всерьёз и надолго», и поблагодарил Олега Кожемяко за развитие этого спорта в регионе.
– Самбо в Приморском крае активно развивается, у нас есть ряд интересных проектов, в том числе и по строительству, модернизации спортивных объектов в регионе. Их совместно с Правительством Приморья и будем реализовывать, – отметил он.
Соглашние предусматривает реализацию общественно значимых проектов в сфере физкультуры и спорта, в том числе «Самбо в школу», «Самбо в вузы», «Самбо в ГТО», «Адаптивное самбо». Запланироваы проведение соревнований, переподготовка и повышение квалификации специалистов по самбо, развитие инфраструктуры для этого вида спорта.
В Приморском крае принята и реализуется государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.