Новые возможности заниматься самбо появились в Приморском крае

– Почти шесть тысяч ребят в Приморье сейчас занимаются самбо. И мы приветствуем подписание соглашения, которое позволит вывести этот вид спорта в регионе на новый уровень, активно развивать его в школах и вузах. Особенно важно для нас построить дворец единоборств, – заявил Губернатор.