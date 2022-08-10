Увлекательное занятие предлагает «Ростелеком» в компании с ЛитРес жителям Приморья

Пользоваться библиотекой ЛитРес можно на их сайте или через мобильные приложения «Читай». Для удобства пользователя во время чтения в приложении можно менять размер шрифта, его фон, яркость экрана, а также делать заметки и закладки. Книги можно загрузить в приложение и читать в нём без подключения к интернету. Приложение каждой библиотеки синхронизируется на разных устройствах — начав читать на смартфоне, можно продолжить чтение на планшете.