Эксперт считает, что в Приморье должно быть больше инфраструктуры для игры в футбол

— Чем больше у команд турниров, тем лучше для них и для болельщиков. Положительно оцениваю, что благодаря партнерам спортивного общества «Динамо» в лице «Терминала Астафьева» и Правительства Приморского края, в этом году победитель и финалист турнира поборются за денежный приз.
Но хочу отметить и важность развития инфраструктуры для игры в футбол в крае. Мы проводим игры, на них смотрят мальчишки и надо, чтобы было больше мест, куда они могли потом прийти поиграть, потренироваться. Сейчас в крае недостаточно стадионов и баз. Поэтому также важно, что полуфиналы и финал пройдут на реконструированных, современных стадионах: нижнем поле «Водника» в Находке и «Динамо» во Владивостоке. Когда классное поле, то и игра классная!
— Кто на ваш взгляд сейчас выглядит фаворитом в борьбе за Кубок?
— Сейчас фаворитов даже трудно назвать. Кто успешнее других соберет «боевой» состав, выдернет игроков из августовского отпуска, настроится на игры, тот и победит. Поэтому уверен, в «Динамо-Кубке» будут приятные болельщикам сюрпризы!
Первые игры «Динамо-Кубка Приморского края» по футболу пройдут уже в эти выходные. В 1/8 финала турнира сыграют 16 команд со всего края.
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