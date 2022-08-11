Власти Артёма добились одобрения долгожданного водовода

«Мы как раз и планируем провести реконструкцию существующего водовода и увеличить его диаметр. Проект уже прошёл все согласования и получил положительное заключение госэкспертизы. Мы подали заявку в край на получение необходимого финансирования для выполнения всех необходимых работ. Подчеркну, при строительстве будут соблюдены все природоохранные правила. Водовод пересекает ручей. Чтобы его обитатели, а это около десяти видов пресноводных рыб, таких как гольян, пескарь, ротан, никак не пострадали, работы по его прокладке проведём по современной технологии и с соблюдением всех норм безопасности», — заверил руководитель управления жизнеобеспечения администрации Артёмовского городского округа.