"Динамо-Владивосток" делает ставку на приморских игроков

— Сезон только начался, еще много предстоит работать, как мне, так и всей команде. Но впечатления от игры за профессиональный клуб отличные. К тому же, нас здесь собралась целая компания 2003 года рождения, давно знакомы, поддерживаем друг друга. Такая же поддержка идет и от тренера: подбадривает, указывает на ошибки, чтобы быть увереннее на поле. Конечно, хочется всегда выходить в старте, но пока есть более опытные игроки, надо на них надо равняться, выходить на замену и доказывать, что ты не хуже. Профессиональный футбол — это много возможностей для дальнейшего развития, — поделился Максим Чуфыров, нападающий ФК «Динамо-Владивосток».