Юрий Болобонкин: «Я за большой футбол, за развитие футбола во всем крае»

— Я за большой футбол, за развитие футбола во всем крае, чтобы играли команды во всех городах. Поэтому очень хорошо, что в этом году партнерам спортивного общества «Динамо» в лице «Терминала Астафьева» и Правительства Приморского края, удалось сделать полноценный кубковый формат для 16 команд. Последнее время мало уделяли внимание развитию футбола на периферии. Поэтому необходимо, чтобы больше населенных пунктов участвовало в соревнованиях, игроки повышали свое мастерство, а это уже возможность появления футболистов для профессиональных команд. И когда получается такой значимый турнир — это хорошо.