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ГК «Армада» поздравляет коллег с Днём строителя

14 августа 02:31
Фото: ГК "Армада"
Профессия строителя остается одной из самых востребованных — меняются времена, условия, технологии и архитектурные решения, неизменной остается потребность жить в комфортном и безопасном доме.

18 лет коллектив ГК Армада занимает достойное место в строительной отрасли Приморского края.

Труд строителей вдохновляет, а его результат можно не только увидеть, но и почувствовать вместе с радостными эмоциями новоселов. Приятно, когда приобретать квартиры в наших домах стало семейной традицией.

Благодарим наших клиентов за выбор, желаем, чтобы новый дом всегда был вашим местом силы, куда хочется возвращаться!

Нашим партнерам желаем быть сильными, больше работать над созданием команды, чей опыт и результаты станут стимулом дальнейшего развития строительной отрасли нашего края.

Поздравляем с профессиональным праздником — Днем строителя!

ГК «Армада»

#Новости#Приморский край#Политика
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