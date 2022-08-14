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ГК «Мастерстрой ДВ» поздравляет коллег с Днём строителя

14 августа 01:31
Фото: "Мастерстрой ДВ"
Сегодня мы отмечаем наш главный профессиональный праздник — День строителя!

От лица генерального директора Михаила Лобанова и всего дружного коллектива группы компаний «Мастерстрой ДВ» хотим поздравить наших коллег, партнеров и всех причастных к строительству с этим праздником!

Пусть любой строительный процесс идёт славно и успешно, пусть любой день жизни дарит удачу и восторг.⠀

Пусть ваш труд всегда будет востребован и по достоинству оценен. Пусть он всегда приносит удовольствие! Пусть в жизни будет всё ровно, гладко и не пыльно.

Желаем крепкого здоровья, сил, жизненной энергии, стойкости и достатка! Пусть инструмент будет точным и качественным, материалы — лучшими, а работа складывается и принимается великолепно и легко!

Превосходного настроения в наш самый главный праздник!

С наилучшими пожеланиями, группа компаний «Мастерстрой ДВ».

#Новости#Приморский край#Политика
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