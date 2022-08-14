Глава Владивостока однозначно высказался за сохранение трамвая в городе

Дальзавод (ныне АО «Центр судоремонта «Дальзавод») – одно из старейших предприятий Владивостока, которое в этом году отмечает своё 135-летие. Глава города Константин Шестаков встретился с судоремонтниками и обсудил с ними актуальные проблемы городского хозяйства и благоустройства территории, сообщает администрация Владивостока.
Встреча на Дальзаводе стала очередной в серии прямых разговоров главы города с населением, возобновлённых Константином Шестаковым после снятия ковидных органичений. Градоначальник рассказал судоремонтникам о работе администрации и своей команды. Также он ответил на вопросы дальзаводчан.
Один из них касался улицы Махалина, практически одной из ближайших к предприятию. Соседнюю с ней Абрекскую улицу этим летом отремонтировали и привели в порядок так, что на её фоне Махалина весьма существенно проигрывает. Константин Шестаков в ответ на замечания дальзаводчан поручил городским службам заняться благоустройством: уже в этом года улицу отсыпят асфальтовой крошкой, а в следующем – уложат новое дорожное покрытие.
Начальник учебного центра Дальзавода Екатерина Подвиг обратила внимание градоначальника на то, что по вечерам из-за большого потока выезжающих с территории предприятия на перекрестке улицы Светланская и спускающегося к Дальзаводк проезда имени профессора Вологдина случаются серьёзные заторы. Судоремонтники предложили нанести здесь разметку типа «вафельница».
Константин Шестаков высказал сомнение, что предложенная мера решит проблему, но обещал обязательно рассмотреть со специалистами такой вариант.
Транспортная тема оказалась одной из самых злободневных для судоремонтников Дальзавода. В частности они предложили демонтировать трамвайные пути. На что Константин Шестаков возразил, что трамвай хоть и появился во Владивостоке на два десятка лет позже Дальзавода, но тоже давно перешагнул вековой рубеж. Несмотря на свой солидный возраст только в прошлом, 2021 году трамвай перевез в городе 3,6 миллиона пассажиров.
«Эта цифра – показатель того, насколько этот вид транспорта востребован у людей. Скажу однозначно: трамваю в городе быть», – подчеркнул глава Владивостока.
Также дальзаводчан интересовали вопросы благоустройства города, своевременного вывоза мусора, покоса травы, проблема беспризорных животных и многие другие. Константин Шестаков не оставил их без ответа. В планах главы Владивостока продолжить серию встреч с жителями и до принятия городского бюджета на следующий год предстоящей осенью провести порядка 40 таких встреч. Прямой разговор с людьми позволит узнать, что их по-настоящему волнует и найти возможность решить актуальные проблемы городского хозяйства.