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Компании «Новый дом» и «ЯВ-Строй» поздравляют коллег с Днём строителя

14 августа 02:33
Фото: "Новый дом"
На протяжении 19 лет компании «НОВЫЙ ДОМ» и «ЯВ-СТРОЙ» слаженно работают над созданием достойного облика Владивостока, создавая новые архитектурные объекты.

В преддверии профессионального праздника мы искренне поздравляем всех участников реализации строительных проектов и всех работников строительной отрасли с Днем строителя!

— Желание жить в красивом крае, современном городе, комфортном доме — наша команда воплощает в реальность. Именно это стремление даёт колоссальный толчок к самосовершенствованию и росту. Победы в различных конкурсах и востребованность у клиентов доказывают, что компании не стоят на месте, разработанные принципы являются целью к успеху. Важная задача — строить не только современное и комфортное жильё, но и создавать благоприятное пространство, новое качество жизни на благо общества. Особое спасибо нашим партнерам, клиентам, коллегам, которые побуждают нас развиваться и быть на шаг впереди, — отмечает директор компании «НОВЫЙ ДОМ» Владимир Торов.

Сегодня стремительно развивающаяся экономика города Владивостока и Приморского края позволяет нам с оптимизмом смотреть на расширение горизонта строительной отрасли.

С праздником коллеги, партнёры!

Компании «Новый дом» и «ЯВ-Строй»

#Новости#Приморский край#Политика
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