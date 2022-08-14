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Южное Приморье в очередной раз промокнет до нитки

14 августа, 12:11
Фото: Сергей Семёнов / "Золотой Рог"
Сильные дожди ожидаются в Приморье в начале следующей недели.

По прогнозу Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Примгидромета, днём в субботу, 13 августа край окажется в зоне фронтальных разделов. Дожди пройдут на большей территории Приморья, местами возможны сильные. Фон дневных температур понизится.

В ночь на воскресенье дожди прекратятся, днём 14 августа на большей территории края погода ожидается без осадков, в центральных районах Приморья местами есть вероятность прохода кратковременных дождей.

Во Владивостоке в субботу, 13 августа погода ухудшится. Облачно, утром и днём временами дождь.

Воскресный день обещает быть с хорошей погодой. Осадков не ожидается. Ночь станет прохладнее, день теплее субботы.

В начале следующей недели погода в Приморье ухудшится. В крае объявлено штормовое предупреждение.

Утром и днём 15,августа и ночью 16 августа во Владивостоке и южной половине края ожидаются сильные, до 15-40 миллиметров за 12 и менее часов осадки, местами очень сильные дожди – до 50 миллиметров и более.

На остальной территории умеренные, местами сильные дожди. Возможны грозы.

На побережье края сила ветра составит 18-25 метров в секунду, у мысов порывами до 30 метров в секунду.

Высота волн в заливе Петра Великого, по району мыс Поворотный — мыс Золотой – 2,5-3,5 метра. В бухтах южного, юго-восточного побережья накат, прибойная волна, подтопление пляжей.

В связи с прогнозируемыми сильными и очень сильными дождями на реках южной половины края ожидаются резкие подъёмы уровней воды на 0,5 — 1,5 метра. На малых реках восточного побережья при значительном количестве осадков возможны подъёмы уровней воды до 2,5 метра, с выходом рек из берегов, подтоплением низких участков дорог и сельхозугодий.

Синоптики предупреждают, что наиболее паводкоопасны в Приморье Хасанский, Лазовский, Ольгинский округа, Шкотовский и Партизанский районы.

#Новости#Погода#Приморский край#Сергей Семёнов#Политика
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