Во Владивостоке вуз Экономики и Сервиса стал просто университетом

По словам ректора ВГУЭС доктора экономических наук, профессора Татьяны Терентьевой , необходимость переименования университета связана, в первую очередь, с изменением стратегических подходов к развитию вуза. Сегодня ВГУЭС делает ставку на образовательные программы, которые входят в число приоритетов государства и соотносятся с запросами региональной экономики. В том числе такие направления подготовки, как инженерное дело, информационные технологии, педагогика.