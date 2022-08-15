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Ярко и громко: «Динамо-кубок» стартовал в Приморье

15 августа 04:28
Фото: ФК «Динамо-Владивосток»
Семью матчами в трех городах стартовал «Динамо-Кубок Приморского края». Болельщики увидели град голов, победы фаворитов и самую большую победу в истории приморского футбола.

Благодаря партнерам спортивного общества «Динамо» в лице «Терминала Астафьева» и Правительства Приморского края, в этом году победитель и финалист «Динамо-Кубка Приморского края» турнира поборются за денежный приз — команды разыграют 450 тысяч рублей!

Фото: ФК «Динамо-Владивосток»

Стартовали матчи 1/8 финала в Уссурийске, где «Регион-25» в упорной борьбе одолел «Сатурн» со счетом 1:0. Во Владивостоке лидер чемпионата Приморского края «Анри» уверенно разобрался с «Компаньоном» из чемпионата города со счетом 5:1. Еще один лидер чемпионата края, «Дальнереченск» в гостях одолел КСШОР со счетом 2:1. Матч в Арсеньеве между «Авангардом» и «Зведой» из Большого Камня не состоялся из-за неявки гостей.

Второй игровой день 1/8 финала «Динамо-Кубка» принес неожиданные результаты. В Уссурийске «Сборная УГО» уступила «Штурму» из чемпионата Владивостока со счетом 2:3. А «ОФК Уссури» в гостях разгромил «Тайфун» с рекордным для приморского футбола счетом 26:0! (До этого самый крупный счет был в 2006 году между «Авиатором» и «Сучаном»: 23:0). В Артеме одноименный клуб обыграл «Энергию-Димир» со счетом 2:0.

Фото: ФК «Динамо-Владивосток»

Наконец, на главном стадионе турнира, где пройдет финальная игра, встречались «Динамо» и находкинский «Океан». Гости быстро открыли счет уже на третьей минуте матча и удвоили преимущество в начале второго тайма. Но игроки «Динамо» сумели сократить отставание, после чего вновь пропустили. В концовке матча сработали замены находкинского «Океана»: вышедшие игроки еще дважды поразили ворота владивостокского коллектива, итоговый счет 1:5.

Как отметил президент федерации футбола Приморского края Сергей Вязов, у турнира выдался яркий старт.

Фото: ФК «Динамо-Владивосток»

«В этом году серьезно увеличилась массовость турнира — заявки подали 17 команд. Безусловно, это повлияло и на обилие забитых голов. И практически все фавориты сумели победить, многие с крупным счетом. Но уверен, что участвовавшие в этом году команды из чемпионата города, второй лиги, вынесут свои уроки, и в следующем году борьба в первом раунда будет еще упорнее. Тем более, есть пример команды „Штурм“ из первенства Владивостока, сумевшей победить участника чемпионата края. И теперь уже наши лидеры, „Анри“, будут серьезно настраиваться на них. В четвертьфиналах легко точно не будет никому», — рассказал Сергей Вязов.

В четвертьфиналах «Динамо-Кубка» 20 августа сыграют:

ОФК Уссури — Артем (Владивосток)

Авангард — Дальнереченск (Арсеньев)

Штурм — Анри (Владивосток)

В воскресенье, 21 августа, в Находке пройдет игра

Океан — Регион25.

Фото: ФК «Динамо-Владивосток»

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Фото: ФК «Динамо-Владивосток»

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