Ярко и громко: «Динамо-кубок» стартовал в Приморье

«В этом году серьезно увеличилась массовость турнира — заявки подали 17 команд. Безусловно, это повлияло и на обилие забитых голов. И практически все фавориты сумели победить, многие с крупным счетом. Но уверен, что участвовавшие в этом году команды из чемпионата города, второй лиги, вынесут свои уроки, и в следующем году борьба в первом раунда будет еще упорнее. Тем более, есть пример команды „Штурм“ из первенства Владивостока, сумевшей победить участника чемпионата края. И теперь уже наши лидеры, „Анри“, будут серьезно настраиваться на них. В четвертьфиналах легко точно не будет никому», — рассказал Сергей Вязов.