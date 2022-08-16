Джаз, море, еда и история: музыкальный пикник пройдёт во Владивостоке

Но на этом программа не заканчивается. Все три дня будут насыщены различными мероприятиями для всей семьи. Любителям истории подойдут экскурсии по пороховым погребам от сотрудников музея-крепости, посетители помладше найдут занятие по душе в зоне детских игр, а взрослые смогут принять участие в мастер-классах и лекциях от Государственной Третьяковской галереи.