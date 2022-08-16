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«Мы не подводим ни репертуаром, ни актёрами»: театру Горького – 90 лет

16 августа, 09:50
Фото: Алиса Ткаченко / №Золотой Рог"
Театр имени Максима Горького во Владивостоке, как и прежде, радует публику и в юбилей готовит сюрпризы. В «Новый год» главный драматический театр края, в первую очередь, разнообразит свой репертуар: режиссёры продолжают как экспериментировать с новыми масштабными постановками, так и обращаться к великой классике.

Спектакль «В джазе только девушки» практически «опрокинул город» в прошлом сезоне, он же и откроет новый 22 сентября. Но до этого пройдёт три межсезонных показа – 11, 12 и 13 августа. Билетов уже почти не осталось, всем желающим стоит поторопиться.

Серию гранд-ревю продолжает «Не Сильва, не оперетта». Это музыкальная постановка, новое авторское понимание известной «Сильвы».

Помимо этого, современную драматургию представляет не- простая, но глубокая и интересная пьеса Елены Исаевой и Ольги Михайловой «Босиком по снегу».

Однако возвращение к источникам – одно из главных направлений развития театра.

Фото: Алиса Ткаченко / "Золотой Рог"

Люди, конечно, отвыкли от классического репертуара – Чехова, Гоголя, Островского – но мы сейчас пытаемся вернуться, взяв пьесу Островского. Чехов у нас идет уже 26… 27 лет! Это огромное событие! Более того, на него ходят зрители, это угаданные спектакли. Не знаю, что будет дальше с репертуаром классическим, но он крайне необходим, потому что это и делает русский театр русским психологическим театром, – рассказывает художественный руководитель театра им. Горького Ефим Звеняцкий.

К юбилею Арсеньева театр приготовил спектакль-читку «Ар- сеньев. Расхищению не подлежит», премьера которого пройдет 17 и 18 сентября. В работе над ним сделают упор на классику: режиссируют Ефим Звеняцкий и Яна Мялк, а декорации и костюмы создаёт Владимир Колтунов. Роли исполняют не только приморские артисты, но и актёры из Москвы, среди которых Сергей Степанченко.

Но главная классическая премьера – спектакль по пьесе Островского «Бешеные деньги», ставит которую Сергей Руденок. Дата показа комедии ещё не известна, но, возможно, это произойдёт до Нового года.

Сегодня деньги уже никому не нужны, слава богу, поэтому мы будем о них рассказывать. У всех много денег… но я шучу. Тема здоровая просто, – объясняет выбор художественный руководитель.

Зрители увидят не только новый репертуар, но и новые лица. К труппе присоединились три выпускника Дальневосточной государственной академии искусств – Владислав Яковлев, Елизавета Учанина и Александр Темнов. Ранее ребята играли только в массовках спектаклей. Какие роли им достанутся сейчас, ещё неизвестно, но новички готовы к любой работе и обещают «отдаваться на полную катушку».

Фото: Алиса Ткаченко / "Золотой Рог"

Для артистов, которые уже не первый год здесь работают, это всё-таки не много, но обыденно, а для нас, молодых новых артистов, это новое помещение, новые люди. Все такие яркие и харизматичные личности, и мы среди них. Юбилейный год однозначно добавляет какого-то волнения и дополнительной ответственности. Главное просто выдохнуть и в бой, – делится Владислав Яковлев.

Вместе с молодыми актёрами желаем Театру оставаться свежим, весёлым и продолжать радовать зрителей, а действующим артистам желаем играть с удовольствием и получать те роли, которые они хотят.

Алиса ТКАЧЕНКО

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#Новости#Культура#Театр#Приморский край#Сергей Семёнов
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