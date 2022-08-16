«Мы не подводим ни репертуаром, ни актёрами»: театру Горького – 90 лет

– Люди, конечно, отвыкли от классического репертуара – Чехова, Гоголя, Островского – но мы сейчас пытаемся вернуться, взяв пьесу Островского. Чехов у нас идет уже 26… 27 лет! Это огромное событие! Более того, на него ходят зрители, это угаданные спектакли. Не знаю, что будет дальше с репертуаром классическим, но он крайне необходим, потому что это и делает русский театр русским психологическим театром, – рассказывает художественный руководитель театра им. Горького Ефим Звеняцкий.