Погранпереходы модернизируют в Приморье

– Сейчас видим, что пришло новое руководство, подход к организации работ изменился.Началось проектирование и строительство погранпереходов, расширение техвозможностей, которые уже сегодня позволят увеличить количество машин. Со своей стороны мы примем меры – сделаем объездную дорогу, продолжим работу, связанную с предоставлением стоянок для автомобилей, чтобы они не стояли на дорогах по Пограничному и по Краскино. Думаю, что тот подход, который сейчас декларирует и показывает Росгранстрой, уже в этом году позволит увидеть существенные изменения. Ну и в целом, до 2025 года мы запустим новые пункты пропуска «Пограничный», «Марково», «Краскино», которые дают нам возможность полноценно работать и по экспорту, и по импорту, – обозначил Губернатор.