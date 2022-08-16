Восточные сказки прямо во Владивостоке

Но, несмотря на это, произведения получились очень яркими и светлыми, ведь их авторы – дети, ученики художественных школ и студий Приморья. В своих работах юные дарования также показали самобытную культуру Индии, которая славится своими ремёслами, кино, танцами и музыкой. Она всегда притягивает своей красочностью и вызывает живой интерес у зрителей.