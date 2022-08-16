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Восточные сказки прямо во Владивостоке

16 августа, 10:27
Фото: сайт «Культура.РФ»
В Приморской государственной картинной галерее открылась выставка «Индия. Путь к свободе». Такое название экспозиция получила потому, что посвящена 75-й годовщине независимости этой восточной страны.

Темами картин стали достаточно серьёзные события индийской истории: восстание сипаев в 1857-1859 годах, «соляной бунт», «голодные протесты», случаи гражданского неповиновения. Здесь даже можно увидеть самого Махатму Ганди – вождя борьбы Индии за независимость.

Но, несмотря на это, произведения получились очень яркими и светлыми, ведь их авторы – дети, ученики художественных школ и студий Приморья. В своих работах юные дарования также показали самобытную культуру Индии, которая славится своими ремёслами, кино, танцами и музыкой. Она всегда притягивает своей красочностью и вызывает живой интерес у зрителей.

Торжественное открытие выставки-конкурса, на котором объявят победителей, прошло 15 августа. Сама экспозиция продлится до 11 сентября, приморцы могут рассмотреть работы в выставочных залах Галереи на Партизанском проспекте, 12.

В рамках выставки 16 и 23 августа также пройдут творческие мастер-классы для детей, где каждый сможет создать собственную открытку с индийскими мотивами и на практике узнать сходство и различия русских и восточных орнаментов.

Алиса ТКАЧЕНКО

Фото: сайт «Культура.РФ»

#Новости#Культура#Приморский край#Сергей Семёнов
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