Морской порт «Аврора» продолжает работы по благоустройству пляжа в Дунае

«Люди не понимают, что пляж — это не только участок песка у моря и три-четыре кабинки. Это объект с высокими требованиями. Морской порт „Аврора“ провёл обследование участка, который планируется под городской пляж — около десяти катеров затопленных обнаружено. Как туда запускать детей? Это надо сперва всё очистить. Это водолазные работы и прочее. Но при этом кто-то утверждает, что инвестор не выполняет обещания. Он выполняет, но в установленном законом порядке», — подчеркнул Александр Баранов.