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Морской порт «Аврора» продолжает работы по благоустройству пляжа в Дунае

17 августа, 15:16
Фото: Морской порт "Аврора"
Компания «Морской порт «Аврора» приступила к реализации проекта по благоустройству общественного пляжа в ЗАТО Фокино, расположенного в микрорайоне ТЭМП. На данном этапе завершено обследование дна, разработан план по его очистке, соответствующие документы направлены в администрацию городского округа.

Как сообщили в ООО «Морской порт «Аврора», в компанию поступает много обращений от местных жителей, которые интересуются ходом реализации проекта по благоустройству пляжа. Люди спрашивают, каким будет пляж и когда начнутся работы по его обустройству.

В компании подчеркнули, что работы ведутся в строгом соответствии с намеченным планом. «На дне много опасных предметов — от бетонных блоков и ржавой арматуры и до самого разнообразного бытового мусора и старых автомобильных покрышек. Есть даже останки затонувших катеров. Для обеспечения безопасного отдыха граждан весь подводный хлам для начала нужно извлечь и утилизировать. И мы это сделаем», — рассказали в компании «Морской порт «Аврора».

Также в настоящее время готовится проектная документация на проведение работ по благоустройству пляжа. Выбран проектировщик, который разработает проект с учётом пожеланий местных жителей. Как только вся документация будет согласована и утверждена, Морской порт «Аврора» обеспечит финансирование проекта.

Как отметил глава администрации ЗАТО Фокино Александр Баранов, некоторые жители городского округа обеспокоены тем, что на пляже в микрорайоне ТЭМП ничего не делается. Однако это обманчивое впечатление.

«Люди не понимают, что пляж — это не только участок песка у моря и три-четыре кабинки. Это объект с высокими требованиями. Морской порт „Аврора“ провёл обследование участка, который планируется под городской пляж — около десяти катеров затопленных обнаружено. Как туда запускать детей? Это надо сперва всё очистить. Это водолазные работы и прочее. Но при этом кто-то утверждает, что инвестор не выполняет обещания. Он выполняет, но в установленном законом порядке», — подчеркнул Александр Баранов.

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#Новости#Благоустройство#Приморский край#Мария Куценко#Политика
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