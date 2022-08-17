Находка примет на своем поле Матч Кубка России впервые за 12 лет

В этом году путевку в основную сетку турнира «Океан» завоевал, став обладателем Кубка Дальнего Востока. Благодаря поддержке «Терминала Астафьева» находкинская команда смогла вновь начать играть после паузы в 2020 году, и за это время также стала обладателем Кубка Приморского края. Домашние игры в чемпионате и кубке «Океан» проводит на реконструированном портовиками поле, которое теперь отвечает всем современным требованиям и уже принимало игры профессиональных команд ФНЛ-2.