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Находка примет на своем поле Матч Кубка России впервые за 12 лет

17 августа 04:45
Фото: ФК «Динамо-Владивосток»
В четверг, 18 августа, находкинский «Океан» в рамках розыгрыша 1/256 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу принимает «Динамо-Владивосток».

Матч пройдет на реконструированном нижем поле стадиона «Водник», начало в 17 часов. Последний раз находкинская команда принимала участие в розыгрыше Кубка России в 2010 году.

В этом году путевку в основную сетку турнира «Океан» завоевал, став обладателем Кубка Дальнего Востока. Благодаря поддержке «Терминала Астафьева» находкинская команда смогла вновь начать играть после паузы в 2020 году, и за это время также стала обладателем Кубка Приморского края. Домашние игры в чемпионате и кубке «Океан» проводит на реконструированном портовиками поле, которое теперь отвечает всем современным требованиям и уже принимало игры профессиональных команд ФНЛ-2.

Отметим, что наивысшим достижением «Океана» в Кубке России стала 1/16 финала в 2005 году, где находкинская команда уступила московскому «Спартаку». А в кубковом противостоянии между командами Владивостока и Находки пять побед на счету краевой столицы и дважды дальше проходил «Океан».

Кто станет победителем в очередном дерби Приморского края и пройдет в следующую стадию БЕТСИТИ Кубка России по футболу, приморские болельщики узнают уже завтра!

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#Новости#Футбол#Приморский край#Спорт
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