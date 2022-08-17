Патриотов в Приморье растят даже из трудных подростков

С ребятами работали сотрудники Центра «Авангард» и полиции, а также представители общественных организаций и объединений. Подростки принимали участие в спортивных соревнованиях, тренингах и викторинах, осваивали новые навыки и смогли применить их на практике, показав высокие результаты. Вечерние занятия посвящались духовно-нравственному и патриотическому воспитанию.