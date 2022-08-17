«Ростелеком» помогает в Приморье устранить цифровое неравенство жителям удалённых мест

Теперь любой оператор связи может подать заявление на доступ к ресурсам «Ростелекома» на объектах проекта устранения цифрового неравенства (УЦН). Крупнейший в стране интегрированный провайдер цифровых услуг предоставляет операторам возможность использовать готовую инфраструктуру УЦН и предлагает услугу присоединения к сети передачи данных IP-транзит.
IP-транзит «Ростелекома» — это услуга присоединения и пропуска трафика сетей передачи данных для магистрального доступа в интернет. «Ростелеком» использует современную IP/MPLS-сеть со скоростью доступа от 1 до 100 Гигабит в секунду (Гбит/с). Услуга позволит провайдерам оптимизировать затраты на кибербезопасность и увеличить пропускную способность своей сети. Тарифы на её оказание установлены на уровне действующих расценок на аналогичные услуги «Ростелекома» при подключении в административных центрах субъектов Российской Федерации.
При заказе присоединения на объектах устранения цифрового неравенства операторы получают возможность подключения своего оборудования к готовой инфраструктуре УЦН, что позволяет им значительно увеличить зону покрытия собственных сетей. В зону покрытия также входят почти 14 000 уже построенных точек доступа в самых удалённых населённых пунктах страны. «Ростелеком» при этом готов обеспечить операторам круглосуточную техническую поддержку. Более того, в дальнейшем перечень услуг, доступных для получения на объектах УЦН, станет ещё шире.
Чтобы подать заявление на присоединение к сети «Ростелекома» на объектах устранения цифрового неравенства, необходимо выбрать нужный населённый пункт из перечня на странице «Объекты», затем нажать на иконку «Подать заявление» или сразу перейти на страницу «Заявления» и заполнить требуемые данные. Ответ придёт в течение 10 рабочих дней.
Как отмечает вице-президент по работе с операторами связи «Ростелекома» Наталия Крючкова, в этом году проект устранения цифрового неравенства получил новое направление. По её словам, предоставление «Ростелекомом» другим операторам доступа к инфраструктуре УЦН помогает охватить намного больше удалённых населённых пунктов
«Совместными усилиями можно быстрее обеспечить людей интернетом и улучшить их качество жизни», — подчёркивает Наталия Крючкова.
Проект устранения цифрового неравенства реализуется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В соответствии с государственным контрактом «Ростелеком» начал реализацию первой фазы проекта устранения цифрового неравенства в 2014 году. Высокоскоростной доступ в интернет появился в почти 14 тысячах населённых пунктах c населением от 250 до 500 человек. В 2021 году стартовала вторая фаза проекта устранения цифрового неравенства. Теперь высокоскоростной интернет и мобильная связь появятся в сёлах и деревнях с населением от 100 до 500 человек.