Рыбный день возвращается?..

Отраслевая дискуссия собрала рыбодобытчиков и рыбопереработчиков, аналитиков, исследователей, а также рестораторов и представителей крупных торговых сетей. Организаторами выступили государственный институт развития Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и некоммерческая организация «Рыбный союз».
Обсуждение состояния дел в рыбной отрасли провели в рамках подготовки к экспертной сессии «Рыба и марикультура: новые горизонты», которая состоится на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в начале сентября.
Собравшиеся обсудили ключевые проблемы развития рыбной отрасли, которые приводят к изменению потребительских предпочтений в пользу других категорий продукции. По итогам дискуссии намечено предложить меры регулирования, направленные на популяризацию отечественной рыбной продукции внутри страны, а также на обеспечение баланса интересов внутреннего рынка и экспорта.
Заместитель главы министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков сообщил, что рыбохозяйственный комплекс – одна из ключевых составляющих продовольственной безопасности страны, здорового и полезного питания сограждан.
«Правительство ведёт активную работу по совершенствованию и обновлению производств рыбной отрасли. Построено двадцать два рыбопромышленных предприятия, девять судов. В 2022 году на Дальнем Востоке добыто уже два и двадцать шесть сотых миллиона тонн рыбы, в Северном бассейне – триста пятьдесят пять тысяч тонн. Эта продукция, безусловно, должна попасть на отечественные прилавки и столы россиян по максимально доступным ценам», – отметил Анатолий Бобраков.
«Мы собрали на одной площадке представителей всей товаропроводящей цепочки в сегменте рыбной продукции для того, чтобы попытаться объективно оценить текущую ситуацию глазами профессиональных участников рынка и поговорить о том, что мешает развиваться отечественному рыбному рынку с учётом существующих внешнеполитических и внутренних вызовов и перспектив. Разработка эффективных предложений для поддержки рыбной отрасли возможна только через диалог с экспертами, которые лучше всего понимают проблематику и специфику», – заявил председатель Рыбного союза Александр Панин.
С 2005 года на прилавках российских магазинов ассортимент рыбной продукции практически не изменился. Как отметил заместитель генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока по развитию рыбохозяйственного комплекса Иван Новиков, некоторые виды водных биоресурсов, добываемые на Дальнем Востоке, в полном объёме уходят на экспорт в страны Азии и не доходят до россиян. И в целом рыбная продукция теряет свою популярность, особенно у молодёжи.
«Наша задача – разработать меры, которые позволят российскому потребителю в полной мере насладиться богатством дальневосточных морей по доступным ценам, а также популяризировать потребление морепродуктов, массово вернуть дальневосточную и северную рыбу в меню кафе и ресторанов по всей стране. Выловленная рыба – это не просто полезно, это единственный экологически чистый продукт питания животного происхождения с самым низким углеродным следом при производстве», – подчеркнул Иван Новиков.
Организаторы круглого стола отмечают, что подобные встречи с участием представителей Рыбного союза и отрасли в целом не ограничатся подготовкой к Восточному экономическому форуму. По заверениям представителей государственного института развития, они станут регулярными и должны привести к конкретным предложениям по снятию имеющихся барьеров для развития внутреннего рынка.