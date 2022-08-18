Рыбный день возвращается?..

«Мы собрали на одной площадке представителей всей товаропроводящей цепочки в сегменте рыбной продукции для того, чтобы попытаться объективно оценить текущую ситуацию глазами профессиональных участников рынка и поговорить о том, что мешает развиваться отечественному рыбному рынку с учётом существующих внешнеполитических и внутренних вызовов и перспектив. Разработка эффективных предложений для поддержки рыбной отрасли возможна только через диалог с экспертами, которые лучше всего понимают проблематику и специфику», – заявил председатель Рыбного союза Александр Панин.