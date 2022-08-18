Жителям Приморья «Ростелеком» сам бесплатно перевезёт услуги связи на новую квартиру

«Ростелеком» берёт на себя часть хлопот, которое сопровождают переезд, и предлагает лёгкий способ перенести все услуги связи на новое место жительства. Клиентам не нужно расторгать договор или менять лицевой счёт, чтобы продолжить пользоваться привычным набором услуг на новом адресе. Достаточно заполнить заявку на переезд в личном кабинете и получить все свои услуги по новому адресу. Услуга в Приморье особенно востребована с мая по сентябрь. Именно в этот период жители нашего края предпочитают переезжать», — отмечает директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова.