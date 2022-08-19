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Posted 19 августа 2022, 00:42

Published 19 августа 2022, 00:42

Modified 19 августа 2022, 07:01

Updated 19 августа 2022, 07:01

тематическое фото

Самка амурского тигра слетала из Владивостока в Москву за счёт Аэрофлота

19 августа 2022, 00:42
Фото: 1MI. тематическое фото
Сюжет
Аэрофлот
Аэрофлот перевёз амурскую тигрицу с Дальнего Востока на лечение в Москву. Транспортировка состоялась 9 августа на регулярном рейсе SU1757 Владивосток — Москва.

С просьбой о перевозке дикой кошки в авиакомпанию обратился Центр «Амурский тигр». Аэрофлот принял решение оказать услугу по транспортировке безвозмездно. Для перевозки животного специалисты Московского зоопарка изготовили перфорированный короб размером 2,25×1,05×1,42 метров. Его заранее доставили регулярным рейсом авиакомпании во Владивосток. Вместе с тигрицей контейнер весил 450 кг.

Аэрофлот обеспечил максимальный комфорт для необычного пассажира на всех этапах путешествия. Согласно рекомендациям специалистов, в полёте у тигрицы был постоянный доступ к питьевой воде. Девятичасовой перелёт в грузовом отсеке лайнера Boeing-777-300ER животное перенесло нормально и сейчас благополучно осваивается на новом месте.

Раненную хищницу в возрасте 4-5 месяцев в декабре 2021 года обнаружил местный рыбак в Анучинском районе Приморского края. Инспекторы охотнадзора, вызванные на место происшествия, перевезли животное в центр реабилитации. Сейчас жизни тигрицы ничего не угрожает, но она больше не сможет жить в условиях дикой природы, так как нуждается в специальном рационе и постоянном ветеринарном контроле. Животное решили переместить в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, а после она станет участником Международной программы по сохранению амурского тигра в неволе.

У молодой тигрицы до сих пор нет клички. Поэтому Аэрофлот объявляет конкурс, чтобы выбрать имя для своей необычной пассажирки. В группе Аэрофлота в социальной сети ВКонтакте каждый желающий сможет написать свой вариант клички для молодой хищницы в комментариях к публикации о старте сбора предложений. Приём предложений продлится до 24 августа включительно. 25 августа экспертная группа, состоящая из сотрудников Аэрофлота, Центра «Амурский тигр» и Московского зоопарка, сформирует шорт-лист из предварительно отобранных вариантов, который будет размещён в социальных сетях авиакомпании для открытого голосования за лучшее имя. Итоги голосования будут подведены 26 августа. Следите за нашими новостями в официальных аккаунтах Telegram и социальных сетях.

#Политика#Приморский край#Владивосток#Новости#Аэрофлот#Амурский тигр
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