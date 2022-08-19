Самка амурского тигра слетала из Владивостока в Москву за счёт Аэрофлота

У молодой тигрицы до сих пор нет клички. Поэтому Аэрофлот объявляет конкурс, чтобы выбрать имя для своей необычной пассажирки. В группе Аэрофлота в социальной сети ВКонтакте каждый желающий сможет написать свой вариант клички для молодой хищницы в комментариях к публикации о старте сбора предложений. Приём предложений продлится до 24 августа включительно. 25 августа экспертная группа, состоящая из сотрудников Аэрофлота, Центра «Амурский тигр» и Московского зоопарка, сформирует шорт-лист из предварительно отобранных вариантов, который будет размещён в социальных сетях авиакомпании для открытого голосования за лучшее имя. Итоги голосования будут подведены 26 августа. Следите за нашими новостями в официальных аккаунтах Telegram и социальных сетях.