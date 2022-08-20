Во Владивостоке открыта регистрация на «Дети вместо цветов» с фондом «Алёша»

«Дети вместо цветов» — это уже такая же часть школьной жизни, как пицца в столовой, доска и мел в классе, футбольное поле во дворе. А ещё это шанс поучаствовать в большом деле, который нельзя упустить. Ведь следующий такой будет только через год. Поэтому прямо сейчас оставьте заявку на сайте — https://aleshafond.ru/dvc или по телефону фонда «Алёша» — 8 (812) 416-32-63. Это очень просто и займёт у вас всего пару минут.