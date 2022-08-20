zr.media
ГлавноеВсе новости

Во Владивостоке открыта регистрация на «Дети вместо цветов» с фондом «Алёша»

Сегодня, 12:40
Фото: предоставлено организаторами акции

Во Владивостоке открыта регистрация на «Дети вместо цветов» с фондом «Алёша»

Мы узнавали, одни из самых любимых праздников школьников — это Новый год, летние каникулы, а теперь и «Дети вместо цветов». Во-первых, это уже традиция. Во-вторых, на акции спасают жизни, учат добру и дарят подарки. И, конечно, это очень весело.

Хотите стать частью большого доброго дела вместе с тысячами школьников со всей страны? Тогда регистрируйтесь прямо сейчас!

В «Дети вместо цветов» участвует абсолютно вся Россия. Это самая масштабная благотворительная акция российских школ за всю историю страны. Она объединяет и учит добру, что особенно важно сейчас. Ведь просто необходимо показать детям пример и научить их хорошему. А лучше всего это получается именно через добрые дела!

Суть акции проста. Подарить учителю 1 букет от класса, а оставшиеся деньги направить в фонд «Алёша» на спасение ребёнка. Абсолютно все собранные средства помогут Дамиру Сергееву. У мальчика нет рук и ног. Ему очень нужны дорогостоящие протезы.

Чтобы принять участие нужно:

1.       Перейти на сайт — https://aleshafond.ru/dvc

2.       Заполнить короткую анкету

3.       Забронировать подарки для класса

4.       Сделать пожертвование

И всё! Вы получите крутые подарки для класса и устроите большущий праздник для детей.

Важно, что в День знаний участники акции не отказываются от цветов для учителя! Они обязательно будут. Просто вместо огромного количества цветов, которые часто учителя даже не забирают домой, будет 1 красивый букет от всего класса. И гораздо более важный подарок педагогу — настоящий взрослый поступок его учеников.

А ещё каждый школьник получит подарки. Это яркие, полезные и по-настоящему крутые вещи от партнёров фонда. Они наполнены особым смыслом, поэтом дети будут радоваться им весь год.

А вы будете гордиться своими детьми, ведь в День знаний они станут настоящими героями! Помогать другим, сочувствовать, сопереживать — это вечные ценности, и их нужно прививать с детства. И акция «Дети вместо цветов» как раз это и делает!

«Дети вместо цветов» — это уже такая же часть школьной жизни, как пицца в столовой, доска и мел в классе, футбольное поле во дворе. А ещё это шанс поучаствовать в большом деле, который нельзя упустить. Ведь следующий такой будет только через год. Поэтому прямо сейчас оставьте заявку на сайте — https://aleshafond.ru/dvc или по телефону фонда «Алёша» — 8 (812) 416-32-63. Это очень просто и займёт у вас всего пару минут.

В 2021 году с фондом в акции участвовали 3147 классов из 210 городов. У 95 000 школьников была самая добрая школьная линейка. Фонд «Алёша» поддержали Андрей Малахов, Тина Канделаки, Мигель, Нюша, Глюкоза, Мот, Мигель, Ёлка, Антон Беляев, Рита Дакота, Ольга Серябкина, Владимир Маркони и другие звёзды! Правда, отличная компания для начала учебного года.

Главная школьная линейка года уже ждёт вас и ваших детей! Чтобы попасть на неё, получить классные подарки от партнёров фонда и помочь Дамиру, оставьте заявку на участие прямо сейчас. Увидимся 1 сентября, будет здорово!

 

#Общество
Подпишитесь
Жители Первореченского района предложили, как сделать его лучше
9 августа, 12:24
Губернатор Приморья рассказал во Владивостоке о ходе реализации в крае проекта «Репродуктивное здоровье»
16 июля, 12:07
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Учительница из Хабаровска первая оформила льготную «Дальневосточную ипотеку»
13 июля, 17:54
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56