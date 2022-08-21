«Меридианы Тихого»-2022 обнародовали официальную программу кинофестиваля

В этом году Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» пройдёт во Владивостоке с 10 по 16 октября, он станет уже 19 по счёту. Для участия прислано более 1 100 кинолент из 94 стран мира, в программу Pacific Meridian-2022 включено около 200, информирует «Тихоокеанская Россия», ТоРосс.
Программа фестиваля представляет панораму самых ярких явлений в отечественном кинематографе. Громкие премьеры, шедевры мирового кино и яркие дебюты — организаторы гарантируют, что любой зритель сможет найти что-то интересное для себя. Неслучайно девиз фестиваля: «Кино для всех, кино для каждого!».
Президентом 19-го фестиваля «Меридианы Тихого» станет актёр и режиссёр театра и кино, народный артист России Андрей Соколов.
Среди гостей фестиваля: режиссёр Владимир Хотиненко, народные артисты России Ирина Муравьёва и Алексей Гуськов, актёры Александр Дьяченко, Ксения Лаврова, Людмила Нильская, Сергей Астахов, Андрей Кайков, Татьяна Абрамова и Юрий Беляев.