«Меридианы Тихого»-2022 обнародовали официальную программу кинофестиваля

В этом году Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» пройдёт во Владивостоке с 10 по 16 октября, он станет уже 19 по счёту. Для участия прислано более 1 100 кинолент из 94 стран мира, в программу Pacific Meridian-2022 включено около 200, информирует «Тихоокеанская Россия», ТоРосс.