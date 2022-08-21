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«Меридианы Тихого»-2022 обнародовали официальную программу кинофестиваля

Вчера, 10:50
Фото: Сергей Семёнов / "Золотой Рог"
Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» — узнаваемый культурный бренд Дальнего Востока России.

В этом году Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» пройдёт во Владивостоке с 10 по 16 октября, он станет уже 19 по счёту. Для участия прислано более 1 100 кинолент из 94 стран мира, в программу Pacific Meridian-2022 включено около 200, информирует «Тихоокеанская Россия», ТоРосс.

Программа фестиваля представляет панораму самых ярких явлений в отечественном кинематографе. Громкие премьеры, шедевры мирового кино и яркие дебюты — организаторы гарантируют, что любой зритель сможет найти  что-то интересное для себя. Неслучайно девиз фестиваля: «Кино для всех, кино для каждого!».

Президентом 19-го фестиваля «Меридианы Тихого» станет актёр и режиссёр театра и кино, народный артист России Андрей Соколов. 

Среди гостей фестиваля: режиссёр Владимир Хотиненко, народные артисты России Ирина Муравьёва и Алексей Гуськов, актёры Александр Дьяченко, Ксения Лаврова, Людмила Нильская, Сергей Астахов, Андрей Кайков, Татьяна Абрамова и Юрий Беляев.

#Культура#Приморский край
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