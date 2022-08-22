В полуфиналах «Динамо-Кубка» сыграют сильнейшие

«Громких сенсаций в четвертьфиналах не случилось — все фавориты подтвердили свой класс. Но уверен, что на следующий год вылетевшие команды сделают выводы и попробуют пройти до решающих стадий. Думаю, этот серьезный настрой наших лидеров связан с большим желанием победить и завоевать в том числе денежный приз. Теперь нас ждет „скрытый финал“ между „Океаном“ и „Анри“, но и во второй паре будет не менее горячая схватка между Чугуевкой и Дальнереченском», — рассказал президент федерации футбола Приморского края Сергей Вязов.