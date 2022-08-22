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В полуфиналах «Динамо-Кубка» сыграют сильнейшие

Сегодня, 14:57
Фото: ФК "Динамо"
В полуфиналы «Динамо-Кубка Приморского края» вышли сильнейшие команды региона. «Анри», «Дальнереченск», «ОФК Уссури» и «Океан» поборются за главный трофей и денежный приз.

Благодаря партнерам спортивного общества «Динамо» в лице «Терминала Астафьева» и Правительства Приморского края впервые в истории финалисты разыграют 450 тысяч рублей.

В первом четвертьфинале, который проходил в Арсеньеве, местный «Авангард» принимал «Дальнереченск». Забив первыми, хозяева затем пропустили четыре безответных гола.

Во Владивостоке «ОФК Уссури» принимал «Артем». В первом тайме зрители увидели уже четыре забитых мяча, три из которых забили фавориты встречи из Чугуевки. За второй игровой отрезок счет больше не изменился.

В Артеме команда-сенсация этого розыгрыша, «Штурм» принимал лидера чемпионата края «Анри». Гости, не смотря на игровое преимущество, открыть счет смогли лишь в концовке первого тайма. Зато во втором — отличились трижды, в ответ пропустив лишь «гол престижа». Итоговый счет 1:4.

Завершала четвертьфиналы «Динамо-Кубка» игра в Находке, где местный «Океан» принимали уссурийский «Регион-25». Хозяевам удалось открыть счет уже в середине первого тайма, к перерыву назабивав в ворота гостей четыре гола. Во втором тайме «Океан» не сбавил темпа, победив в итоге со счетом 9:1.

«Громких сенсаций в четвертьфиналах не случилось — все фавориты подтвердили свой класс. Но уверен, что на следующий год вылетевшие команды сделают выводы и попробуют пройти до решающих стадий. Думаю, этот серьезный настрой наших лидеров связан с большим желанием победить и завоевать в том числе денежный приз. Теперь нас ждет „скрытый финал“ между „Океаном“ и „Анри“, но и во второй паре будет не менее горячая схватка между Чугуевкой и Дальнереченском», — рассказал президент федерации футбола Приморского края Сергей Вязов.

Полуфиналы «Динамо-Кубка Приморского края» пройдут в субботу, 27 августа, в Находке реконструированном силами АО «Терминал Астафьева» нижнем поле стадиона «Водник».

В 15:00 сыграют «ОФК Уссури» — «ФК Дальнереченск»

В 17:30 — «Океан» — «Анри»

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