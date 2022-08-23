А нужен ли такой нам папа?

Удалось ли режиссёру в полной мере осуществить свой замысел? Наверное, нет. В том числе потому, что любой спектакль по сути своей – почти психологическая расстановка, человек в предлагаемых обстоятельствах. Герои «Мой папа – Питер Пэн» находят одни ответы на вопрос «почему же так случилось», возможно, зрители найдут другие варианты. Главное в другом – эта постановка никого не оставит равнодушным. Она очень жизненная, любой взрослый сможет вспомнить похожую историю: «Да, так с дочкой подруги было» или «Вот у коллеги на работе сын такой, беда, а не сын»… Но реальная жизнь – суровая штука. Она однозначно отвечает на вопрос, вынесенный в заголовок этой рецензии. Авторы спектакля «Мой папа – Питер Пэн» не столь категоричны. И это тоже правильно.