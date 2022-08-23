Главное в социальной программе «Терминала Астафьева» - системный подход

Масштабная социальная программа «Терминала Астафьева» направлена прежде всего на создание комфортных условий жизни находкинцев. Непрерывно идет замена оконных и установка балконных конструкций в микрорайоне Астафьева. В августе еще шесть семей получили десять новых окон и балконов.
Лидия Величко живет в доме Астафьева 5а с момента его постройки. Теперь старые деревянные окна в ее квартире заменили на новые пластиковые. Комната, кухня и балкон – стали светлее и теплее.
«Долго собиралась подавать заявку на замену окон. А как собралась – все сделали. Установка хорошо прошла, мы этого мастера уже знаем – он тут многим окна от «Терминала Астафьева» поменял», - поделилась Лидия Величко.
Работа по замене оконных и балконных конструкций ведется в рамках соглашения предприятия с инициативной группой жителей, которое было подписано летом 2018 года. Программа остекления окон и балконов рассчитана на жителей домов, вплотную граничащих с санитарно-защитной зоной «Терминала Астафьева».
«Наша инициативная группа организовывает установку окон, остекление балконов, уборку территории вокруг домов. Мне позвонили, предложили установить окна, я согласилась. Оконщики сработали очень быстро, спасибо «Терминалу Астафьева», - рассказала жительница дома Астафьева, 3а, Татьяна Андреева.
«Радует системный подход «Терминала Астафьева»: создали очередь и начали финансировать это дело. Благодарен за их работу, всё сделали хорошо, качественно и красиво, сами видите», - рассказал житель дома Астафьева, 5а, Павел Федешов.
На замену оконных и установку балконных конструкций в 2018—2022 годах компанией выделены средства в размере 13,5 миллионов рублей, на которые установлено 190 конструкций. Сейчас согласовывается следующая очередь.
Еще одна важная часть социальной политики «Терминала Астафьева» - поддержка спорта в Приморском крае. В Находке, благодаря компании, было реконструировано до профессионального уровня нижнее поле стадиона «Водник», на котором теперь играют любимцы города, футбольный клуб «Океан». Благодаря помощи «Терминала Астафьева», команда смогла продолжить выступления после ковидной паузы, выиграв за два года Кубок Приморского края и Кубок Дальнего Востока. Победа в региональном турнире и дала команде возможность впервые за 12 лет вновь сыграть в Кубке России.
На стадии 1/256 финала в соперники находкинцам жребий определил «Динамо-Владивосток» - еще одну команду, которую поддерживает «Терминал Астафьева», уже на уровне второй лиги чемпионата России. Такая футбольная вертикаль прежде всего способствует получению игровой практики и дальнейшему профессиональному росту приморских футболистов. Так, после игр за «Океан» в составе «Динамо-Владивосток» закрепился Игнат Полищук, голы забивает Максим Чуфыров.
Именно Максим Чуфыров и забил второй гол в ворота «Океана», установив окончательный счет в этом приморском дерби 0:2. Находкинские болельщики увидели упорную борьбу на каждом участке поля в исполнении футболистов обеих команд, в которой хозяевам лишь немного не хватило удачи.
«Очень важно, что сегодня полные трибуны, что это знаковое событие для города и его жителей, для футбольных болельщиков. В первую очередь это оценка результата нашего системного подхода к развитию футбола в Приморском крае и тех вложений, сделанных в общественную жизнь города», - подчеркнул Алексей Владимиров, генеральный директор АО «Терминал Астафьева».
Теперь «Динамо-Владивосток» встретится в следующем раунде с «Новосибирском», а «Океан» готовится к полуфиналу «Динамо-Кубка Приморского края».