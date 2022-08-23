Главное в социальной программе «Терминала Астафьева» - системный подход

Еще одна важная часть социальной политики «Терминала Астафьева» - поддержка спорта в Приморском крае. В Находке, благодаря компании, было реконструировано до профессионального уровня нижнее поле стадиона «Водник», на котором теперь играют любимцы города, футбольный клуб «Океан». Благодаря помощи «Терминала Астафьева», команда смогла продолжить выступления после ковидной паузы, выиграв за два года Кубок Приморского края и Кубок Дальнего Востока. Победа в региональном турнире и дала команде возможность впервые за 12 лет вновь сыграть в Кубке России.