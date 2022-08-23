Исполать вам, Пётр Алексеевич!

В экспозиции будут представлены более ста исключительных по своей исторической и художественной ценности экспонатов. Особую ценность имеют личные вещи Петра, в том числе относящиеся ко времени его детства, а также предметы, принадлежавшие другим членам царского семейства и драгоценные вклады представителей царской фамилии в кремлёвские храмы. На выставке можно увидеть свидетельства и символы важнейших исторических событий начала царствования Петра Алексеевича. Среди них регалии – символы власти, а также произведения из царской сокровищницы конца XVII века, изделия придворных ювелирных и оружейных мастерских, предметы дворцового обихода, одежды, воинская атрибутика и дипломатические дары иностранных держав. Некоторые экспонаты, например, наперсный крест царя Петра Алексеевича или серебряное блюдо, на котором был вынесен его коронационный венец, шапка Мономаха второго наряда – крайне редко покидают пределы Московского Кремля.