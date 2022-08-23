Исполать вам, Пётр Алексеевич!

Выставка станет логичным продолжением проектов «Карта России. Вехи истории», «За службу и Храбрость. Награды России», «Романовы. От царя до императора», которые уже выставлялись в столице ДФО в рамках договора о сотрудничестве, который музей имени Арсеньева и Музеи Московского Кремля подписали несколько лет назад.
Это сотрудничество дало музею имени Арсеньева возможность в буквальном смысле сблизить Дальний Восток и Москву, помочь приморцам и дальневосточникам, которые не имеют возможности часто бывать в столице России, приобщиться к сокровищам истории и культуры нашей страны, которые хранятся в Московском Кремле. Кроме того, как неоднократно подчёркивал Виктор Шалай, директор музея имени Арсеньева, эти выставки призваны также переломить «островной синдром» у приморцев, дать им осознать себя неотъемлемой частью России, её истории, её прошлого – и разумеется, будущего.
Проект «Романовы. От царя до императора» завершался Полтавской битвой и началом славных дел Петра Первого. Так что «Царь Пётр Алексеевич. Накануне империи» станет логичным продолжением предыдущего проекта. Мало того – в соседних залах находится выставка «Поход на Восток. Остроги» (12+), рассказывающая о превращении Руси в Российскую империю и о том, как прирастала Русь территориями Сибири и Дальнего Востока.
Проект, представляемый Музеями Московского Кремля, посвящён московскому периоду жизни и царствования Петра Великого.
На выставке будут представлены экспонаты, которые рассказывают о судьбоносных событиях российской истории конца XVII – начала XVIII веков. Именно тогда закладывались основы будущего величия России, которая благодаря государю-реформатору на равных вошла в круг мировых держав.
– Выставка «Царь Пётр Алексеевич. Накануне империи», которую мы представляем во Владивостоке, посвящена наименее известному раннему периоду жизни Петра I, от рождения до обретения власти над колоссальной евразийской державой, – рассказала Елена Гагарина, генеральный директор Музеев Московского Кремля. – Это было время потрясений, трагических и радостных событий, оказавших влияние на формирование характера и личности будущего императора Петра Великого. В конце XVII столетия у молодого государя постепенно складывалось представление о будущем развитии державы, возникало понимание стратегических интересов, рождались и начинали воплощаться в жизнь планы грандиозных преобразований.
В экспозиции будут представлены более ста исключительных по своей исторической и художественной ценности экспонатов. Особую ценность имеют личные вещи Петра, в том числе относящиеся ко времени его детства, а также предметы, принадлежавшие другим членам царского семейства и драгоценные вклады представителей царской фамилии в кремлёвские храмы. На выставке можно увидеть свидетельства и символы важнейших исторических событий начала царствования Петра Алексеевича. Среди них регалии – символы власти, а также произведения из царской сокровищницы конца XVII века, изделия придворных ювелирных и оружейных мастерских, предметы дворцового обихода, одежды, воинская атрибутика и дипломатические дары иностранных держав. Некоторые экспонаты, например, наперсный крест царя Петра Алексеевича или серебряное блюдо, на котором был вынесен его коронационный венец, шапка Мономаха второго наряда – крайне редко покидают пределы Московского Кремля.
Любовь БЕРЧАНСКАЯ