Кто сделал Владивосток таким: за подробностями в Музей Арсеньева

Выставка работает каждый день в главном корпусе музея имени Арсеньева. Её стоит посмотреть, потому что истории людей, создававших из ничего целые корпорации, очень мотивируют, а рассказы о происхождении старых домов и возможность увидеть те самые кирпичи, из которых они построены, делают прогулку по городу ещё более особенной.