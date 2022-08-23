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Кто сделал Владивосток таким: за подробностями в Музей Арсеньева

Сегодня, 11:51
Фото: Государственный объединённый музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
Современный Владивосток – большой город, носящий почётное звание дальневосточной столицы. Но он бы не стал столь важным без людей, которые больше века назад приехали сюда покорять край страны. Подробнее об этих героях расскажет выставка «Время людей».

Первые жители Приморья – настоящие авантюристы. Они отправлялись в неведомое место на плотах и телегах, поездах и кораблях, учились строить здесь дома, общаться с местным населением, организовывали бизнес. Именно они закладывали основу нынешнего Владивостока: меняли менталитет, строили фундамент зданий и определяли экономику города.

При изучении истории этого периода специалисты Объединённого музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева столкнулись с некоторыми сложностями: из-за того, что после 1917 года всё, связанное с царской России, не сохранялось или даже уничтожалось, они не смогли найти экспонаты.

Но, несмотря на эти трудности, работники музея всё равно решили рассказать про то удивительное время, как смогли. Историки применили метод, называемый «типологией»: вещи, представленные на выставке, не относятся к конкретным личностям, о которых рассказывает история, но такими же предметами пользовались эти герои. Так и родилась экспозиция «Время Людей».

Хранителям удалось не только организовать пять тематических залов, но и даже создать игровую атмосферу. Например, посетители зала «Время Дела», посвященного первым местным бизнесменам, могут попробовать угадать, чем занимался каждый из 99 предпринимателей, по предмету-ассоциации.

Выставка работает каждый день в главном корпусе музея имени Арсеньева. Её стоит посмотреть, потому что истории людей, создававших из ничего целые корпорации, очень мотивируют, а рассказы о происхождении старых домов и возможность увидеть те самые кирпичи, из которых они построены, делают прогулку по городу ещё более особенной.

Алиса ТКАЧЕНКО

#Культура#Приморский край
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